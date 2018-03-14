119 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين سيول وواشنطن العام الماضي

اتضح أن حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بلغ 119 مليارا و100 مليون دولار في العام الماضي بزيادة نسبتها 8.8 % بالمقارنة مع العام الأسبق.

وبمناسبة مرور 6 أعوام على سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين غدا، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية تقريرا بعنوان "توجهات التبادل التجاري بين كوريا والولايات المتحدة ضمن اتفاقية التجارة الحرة"، حيث اتضح أن نسبة التبادلات التجارية الكورية مع الولايات المتحدة بلغت 11.3% لتحافظ الولايات المتحدة على المركز الثاني بعد الصين بـ22%، من حيث حجم التبادلات التجارية.

وفي العام الماضي بلغت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة 68 مليارا و600 مليون دولار بزيادة 3.2 % بالمقارنة مع العام السابق، بينما بلغت الواردات منها 50 مليارا و700 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 17.4% مقارنة مع العام السابق، لتسجل كوريا فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة يبلغ حجمه 17 مليارا و900 مليون دولار.

لكن حجم الفائض استمر في الانخفاض خلال العامين الماضيين، بعدما ظل يسجل زيادة حتى العام الرابع من إبرام الاتفاقية لكنه انخفض بنسبة 9.7% في عام 2016، وبنسبة 23.2% العام الماضي.

وبحسب الأصناف، زاد حجم الصادرات الكورية من المنتجات البترولية للولايات المتحدة بنسبة 29.7% وأجهزة الكومبيوتر بـ45.3% وأنابيب الصلب بـ93.8%، مما أدى إلى حدوث زيادة في الصادرات.

لكن الصادرات من السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وقطع غيار السيارات، والتي كانت تتصدر قائمة الصادرات، سجلت انخفاضا بالمقارنة مع العام الأسبق.

وبلغت نسبة احتلال المنتجات الكورية في السوق الأمريكية 3%، أي أقل بـ0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الأسبق.

وبالنسبة للواردات من الولايات المتحدة حسب الأصناف، تبين أن حجم الواردات من أجهزة صنع أشباه الموصلات زاد بنسبة 119.3% وأشباه الموصلات بـ7.8%، والغاز الطبيعي المسال بـ55.9%، واللحوم بـ20.4%.

وبلغ حجم احتلال المنتجات الأمريكية للسوق الكورية 10.6% لترتفع باستمرار بعد سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وليضيق الفارق بينها وبين اليابان التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 12.4%.

