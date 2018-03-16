سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة

تعقد اليوم الخميس الجولة الثالثة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع مفاوضات أخرى بين الجانبين حول استثناء كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب والألومنيوم.

وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس بأن الجولة الثالثة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة ستُعقد اليوم الخميس في واشنطن، وسوف يركز الجانب الكوري خلالها على إعداد آلية للأمان تجاه الضغوط التجارية الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت الوزارة إن هذه الجولة تعقد بالتزامن مع المفاوضات التي تستهدف كوريا من خلالها الحصول على استثناء من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب والألومنيوم.

ويقول المراقبون إن هناك احتمالا كبيرا بأن تتأثر جولتا المفاوضات ببعضهما البعض نتيجة لتطابقهما في الموعد وإجرائهما عبر مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، حيث يتوقع أن تضغط واشنطن على سيول للتنازل من أجل تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما، مقابل استثناء كوريا من الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب والأولومنيوم.





