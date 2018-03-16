استئناف عمليات بناء طريق يربط بين الكوريتين

من المقرر أن يتم استئناف عملية بناء الجزء الجنوبي من الطريق السريع الذي يربط بين مدينة "مون سان" الكورية الجنوبية ومدينة "كيسونغ" الكورية الشمالية، والتي كانت قد توقفت بسبب التوتر في العلاقات بين الكوريتين.

وصرح مسؤول في الهيئة الكورية للطرق في سيول اليوم بأن الهيئة تعد لتشكيل فريق عمل متخصص في أوضاع الطرق في المناطق المجاورة للحدود بين الكوريتين، بما فيها طريق "مون سان - كيسونغ" السريع، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تكوين الفريق في النصف الأول من هذا العام.

الجدير بالذكر أن وزارة الأراضي والنقل والمؤسسة الكورية للطرق اختارتا مشروع ربط البنى التحتية بين الكوريتين كأهم المشروعات السياسية في عام 2015، ومن ثم، ظلتا تنفذان عملية إنشاء الطريق السريع، إلا أن تلك العملية توقفت في شهر يناير من عام 2016 نتيجة لجمود العلاقات بين الكوريتين بسبب التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة وغيرها من الاستفزازات.

ويذكر أنه في حالة ربط 19 كيلومترا من الطرق بين "مون سان" في كوريا الجنوبية و"كيسونغ" في كوريا الشمالية، سيتم إكمال الطريق السريع الذي يربط سيول وبيونغ يانغ، حيث يوجد طريق سريع يربط بين "كيسونغ" و"بيونغ يانغ"، بينما يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الطريق السريع الذي يربط بين سيول و "مون سان" في عام 2020.

ومن المتوقع أن تتكلف عملية إنشاء الطريق حوالي 500 مليار وون، اي حوالي 450 مليون دولار، بما في ذلك 89 مليار وون ثمن الأرض، و411 مليار وون تكلفة الإنشاءات.

وقال مسؤول في المؤسسة الكورية للطرق إنه من المتوقع أن يتلقى المشروع دعما كبيرا نتيجة لتحسن العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك عقد قمة بينهما الشهر القادم، مؤكدا على أن المؤسسة تستعد تماما لحلول عصر توحيد الكوريتين.



