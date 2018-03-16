محافظ البنك المركزي الكوري يؤكد على الحذر فيما يتعلق بأسعار الفائدة

نفى محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" التوقعات بشأن رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، مع تعيينه لفترة ولاية ثانية.

وقال "لي" في بيانٍ ألقاه في جلسة برلمانية عقدت اليوم لخميس إنه ليس من المناسب ربط فترات ولاية محافظ البنك المركزي بالسياسات النقدية، مشيرا إلى أن لجنة السياسات النقدية في البنك هي التي تنظر في التضخم والاستقرار المالي لتحديد أسعار الفائدة، كما هو الحال دائمًا.

كما أشار إلى أنه حدثت العديد من التغييرات في الداخل والخارج منذ أن أصدر البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في يناير، وهو ما قد يؤثر على التوقعات المستقبلية. وأضاف أن البنك سيضطر إلى مراجعة هذه التغييرات بعناية، قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الشهر القادم.

وفيما يتعلق بالحمائية التجارية، قال إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى إجراء المزيد من المفاوضات مع الدول ذات الصلة، لتخفيف الضغوط التجارية، والتنسيق مع الدول الأخرى من خلال منظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة برلمانية لتأكيد تعيينه يوم الأربعاء القادم.