صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوياتها لمدة 13 شهرًا

سجلت صادرات كوريا الجنوبية، من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات المتعلقة بها، رقمًا قياسيًّا للشهر الثالث عشر على التوالي، في شهر فبراير الماضي.

ووفقًا لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس، فقد بلغت صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات 15.73 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

كما سجلت واردات البلاد 7.81 مليار دولار، مما يعني أنَّ كوريا الجنوبية قد سجلت فائضًا تجاريًّا قدره 7.92 مليار دولار في قطاع المعلومات في الشهر الماضي.