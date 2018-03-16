صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوياتها لمدة 13 شهرًا

أكتب :

2018-03-16 09:27:14

تحديث :

2018-03-16 09:27:14

صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوياتها لمدة 13 شهرًا

سجلت صادرات كوريا الجنوبية، من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات المتعلقة بها، رقمًا قياسيًّا للشهر الثالث عشر على التوالي، في شهر فبراير الماضي.
ووفقًا لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس، فقد بلغت صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات 15.73 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.
كما سجلت واردات البلاد 7.81 مليار دولار، مما يعني أنَّ كوريا الجنوبية قد سجلت فائضًا تجاريًّا قدره 7.92 مليار دولار في قطاع المعلومات في الشهر الماضي.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>