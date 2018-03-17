الحكومة الكورية تقدم دعما ماليا للموظفين الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة

من المقرر أن يحصل الموظفون الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي بقيمة 9 ملايين وون سنويا ولمدة ثلاث سنوات، كما سيتم إعفاؤهم من دفع ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات وسيمكنهم الحصول على قروض بنكية بسعر فائدة يبلغ 1.2% فقط لمدة أربع سنوات، على أن يتم تخصيصها في حل مشاكلهم السكنية .

جاءت هذه القرارات في اجتماع حكومي عقد اليوم الجمعة في مقر الرئاسة الكورية لتقديم تقارير حول التدابير الخاصة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم دعم مالي للشباب الذين يقررون إنشاء شركاتهم الخاصة.

كما ستقوم الحكومة بتمديد فترة الحصول على مخصصات البطالة من 180 يوما حاليا إلى 240 يوما.

ومن المتوقع أن يتم تخصيص الميزانية التكميلية المنقحة في غضون شهر أبريل القادم لتسديد الأموال اللازمة .

وتخطط الحكومة لخلق 220 ألف وظيفة جديدة على الأكثر حتى عام 2021، بهدف تخفيض نسبة البطالة بين الشباب إلى أقل من 8%.



