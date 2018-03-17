سيئول وواشنطن تواصلان محادثات اتفاقية التجارة الحرة الاسبوع المقبل

اختتم مسؤولون تجاريون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة امس الجمعة اليوم الثاني من المحادثات التي عقدت في واشنطن من اجل تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الحليفين. ومع انتهاء المفاوضات من دون احراز أي تقدم يذكر، اتفق الجانبان على عقد محادثات غير رسمية الاسبوع المقبل لبحث موضوع اتفاقية التجارة الحرة والرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الفولاذ والصلب.

هذا وقد اصبحت مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين اكثر تعقيدا بعد ان قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنحو 25% على واردات الفولاذ والصلب وذلك ابتداء من الـ23 من مارس الجاري.

وقد استضاف هذه الجولة مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن والتي استمرت لمدة يومين وانتهت امس الجمعة.

يذكر ان "يو ميونغ هي" مدير إدارة مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة بوزارة التجارة الكورية مثل بلاده في هذه المفاوضات، بينما قاد الجانب الأمريكي مساعد الممثل التجاري "مايكل بيمان".



وقد حثت الولايات المتحدة في المفاوضات الجانب الكوري على تخفيف الحواجز التجارية غير الجمركية في مجال السيارات وتشديد قوانين بلد المنشأ باعتبار ان ذلك يربط محادثات اتفاقية التجارة الحرة بامكانية اعفاء كوريا من الرسوم الجمركية على الفولاذ والصلب.

في هذه الأثناء، شددت كوريا الجنوبية من جانبها على ان الرسوم الجمركية الأمريكية على الفولاذ واجراءات الحماية الخاصة بمنتجات الغسالات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية غير عادلة، وقد حثت على مراجعة بند تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة.

يشار إلى أن وفدا كوريا جنوبيا مفاوضا يشمل وزير التجارة "كيم هيون تشونغ" و "يو ميونغ هي" مدير إدارة مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة بوزارة التجارة الكورية سوف يبقى في واشنطن لعقد محادثات تجارية غير رسمية حتى الاسبوع المقبل، من اجل الحصول على نتائج ملموسة باعفاء الولايات المتحدة كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية على منتجات الفولاذ والصلب.



الجدير بالذكر ان السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض "سارا ساندرز" قالت في مؤتمر صحفي انه تم عقد محادثات منفردة مع الدول ذات الصلة حول اعفاءها من الرسوم الجمركية على منتجات الفولاذ والألمنيوم، وقد توقعت المسؤولة بالبيت الأبيض استمرار المحادثات حتى عطلة نهاية الاسبوع المقبل.



وكانت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية قد اعلنت في بيان لها في سيئول ان الجانبين احرزا بعض التقدم خلال المناقشات الموضوعية حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وانه قد تم الاتفاق على ضرورة احراز تقدم سريع. واضافت الوزارة في بيانها ان الجانبين سوف يواصلان محادثاتهما حول الرسوم الجمركية على منتجات الفولاذ.





