حصة أشباه الموصلات الكورية في السوق العالمية تتجاوز 20% لأول مرة

طبقا لتقرير صادر عن شركة "آي إتش إس ماركت" المتخصصة في أبحاث الأسواق العالمية، أمس الأحد، تجاوزت لأول مرة حصة أشباه الموصلات الكورية في السوق العالمية 20% في العام الماضي، بزيادة بلغت 5% مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات أشباه الموصلات من شركة "سام سونغ" بلغت 62 مليار و31 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 53.4% مقارنة بالعام الأسبق، وبلغت حصة أشباه الموصلات لـ"سام سونغ" في السوق العالمية 14.5%.

وبهذا تمكنت "سام سونغ" من الفوز بأكبر حصة في السوق العالمية حيث استحوذت على المركز الأول من منافستها الأمريكية "إنتل" التي بلغت حصتها 14.3%، وهي المرة الأولى التي تخسر فيها "إنتل" الريادة منذ عام 1992.

كما أشار التقرير إلى أن شركة "إس كيه هاينكس" الكورية احتلت المركز الثالث من حيث حصة أشباه موصلاتها في السوق العالمية في العام الماضي، بعد أن كانت في المركز الخامس في العام الأسبق، حيث بلغت مبيعات أشباه الموصلات من إنتاج شركة "إس كيه هاينكس" 26 مليارا و638 مليون دولار، وبلغت حصتها في السوق العالمية 6.2%.

ويرى المراقبون أن الطلب على شرائح الذاكرة سيشهد زيادة كبيرة خلال هذا العام، وتوقعوا أيضا أن تزيد حصة أشباه الموصلات التي تصنعها شركتا "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتان في السوق العالمية.

