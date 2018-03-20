واشنطن تعرب عن تفهمها لموقف سيول من تعريفات الجمارك على الصلب

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" إنه يتفهم مطالب كوريا الجنوبية بالإعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب.

وكان وزير المالية الكوري "كيم دونغ يون" قد وجه دعوة أمس الاثنين إلى نظيره الأمريكي في هذا الشأن خلال اجتماعه معه على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومجلس محافظي البنوك المركزية في الارجنتين.

وأوضحت وزارة المالية في سيول أن "كيم" طلب من نظيره الأمريكي إعفاء كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب، مشددًا على أن منتجات الصلب الكورية الجنوبية لا تشكل تهديدًا على الصناعة الأمريكية.

كما أشار في هذا الصدد إلى أن شركات صناعة الصلب والسيارات الكورية الجنوبية قد قدمت مساهمات عظيمة للاقتصاد الأمريكي من خلال خلق فرص عمل وضخ استثمارات. ومن جانبه رد "منوشن" بالقول إنه يتفهم تماما موقف سيول بشأن هذه المسألة، ووعد بأن تنظر واشنطن بشكل شامل في موقفها خلال عملية اتخاذ القرارات بشأن الإعفاءات من تلك الرسوم الجمركية المرتفعة.

