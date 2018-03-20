بدء محادثات التجارة بين كوريا وميركوسور في النصف الأول من هذا العام

من المنتظر أن تبدأ كوريا الجنوبية والسوق المشتركة لقارة أمريكا الجنوبية، المعروفة باسم "ميركوسور"، مفاوضات تستهدف إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين خلال النصف الأول من هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون"، الذي يزور البرازيل حاليا للمشاركة في المنتدى العالمي للمياه، إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي "ميشيل تيمر" أمس الاثنين، على إطلاق المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه من المتوقع إطلاق تلك المفاوضات خلال النصف الأول من هذا العام.

وكان الجانبان قد اتفقا في شهر مارس من العام الماضي على إجراء مشاورات من أجل بدء تلك المفاوضات.

ويذكر أن اتحاد "ميركوسور"، الذي يتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، هو تكتل اقتصادي إقليمي تأسس في عام 1991، ويمثل 70% من إجمالي عدد سكان قارة أمريكا الجنوبية، و76% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

