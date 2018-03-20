حجم شراء الكوريين المباشر للبضائع الأجنبية يتجاوز 2 مليار دولار

تجاوز حجم الشراء المباشر للسلع الأجنبية في كوريا الجنوبية ملياري دولار للمرة الأولى في العام الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ عدد مرات شراء بضائع أجنبية قرابة 23.6 مليون مرة في العام الماضي، بزيادة نسبتها أكثر من 35% مقارنة بالعام الأسبق.

ومن حيث القيمة، بلغت هذه المشتريات 2.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بعام 2016، وتجاوز النمو في حجم شراء البضائع الأجنبية نسبة 27% المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأرجع التقرير تلك الزيارة إلى تحسن الأسعار بسبب هبوط أسعار الصرف والخصومات المتنوعة، بما في ذلك مبيعات الجمعة السوداء في الولايات المتحدة.

وقد ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لمشتريات الكوريين المباشرة، لكن حصتها انخفضت من 73% في عام 2015 إلى 56% في العام الماضي، وتلتها الصين بنسبة 17%، ثم أوروبا واليابان.

