الولايات المتحدة قد تؤجل فرض جمارك الصلب لبعض الدول

ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها تستخدم التعريفات الجمركية على وارداتها من منتجات الصلب لكسب اليد العليا في مفاوضاتها الجارية حاليا لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعرفة الصلب والألمونيوم على بعض الدول، بينما ستجري مفاوضات بهدف منح إعفاء دائم منها، وأضاف أن الهدف هو اختتام المفاوضات بشأن الإعفاءات بنهاية أبريل.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب المستوردة، و10% على منتجات الألومنيوم، وسوف تستبعد كندا والمكسيك من تلك الرسوم بشرط إعادة التفاوض بنجاح بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وقال "لايتهايزر" إن كوريا الجنوبية لديها وضع مشابه، حيث تعمل سيول وواشنطن على "تجديد" اتفاقهما التجاري الثنائي.

وأوضح أن الجانبين يعملان على إنهاء "قضايا قليلة أخيرة"، مشيرا إلى أن حكومته تأمل في التوصل إلى تعديلات على الاتفاقية تحظى بدعم نواب الكونغرس الأمريكي.

