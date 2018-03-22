بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي

أكتب :

2018-03-22 15:41:44

تحديث :

2018-03-22 15:41:44

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
وتعد هذه أول زيادة يقررها محافظ البنك المعيَّن حديثًا "جيروم باول"، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 1.75%، متجاوزا بذلك سعر الفائدة في كوريا الجنوبية، البالغ 1.5%.
كما أدت هذه الزيادة الأخيرة إلى حدوث أول "انقلاب" في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ 11 عامًا تقريبًا.
وأشار محافظ البنك المركزي الأمريكي الجديد إلى التوقعات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، متمسكًا بخطته لرفع سعر الفائدة 3 مرات خلال هذا العام، وأنه سيتم رفع سعر الفائدة 3 مرات في العام القادم للمحافظة على الوتيرة الحالية.

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