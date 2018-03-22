كوريا الجنوبية والصين تبدآن محادثات المتابعة لاتفاقية التجارة الحرة

بدأت كوريا الجنوبية والصين مفاوضات المتابعة، بشأن قطاعي الخدمات والاستثمار، لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن الجانبين بدآ اليوم الخميس الجولة الأولى من محادثات المتابعة، في وسط مدينة سيول.

وقد ترأس الوفد الكوري الجنوبي "كيم يونغ سام"، نائب وزير التجارة والاستثمار، بينما مثَّل الصين "وانغ شووين"، نائب وزير التجارة الصيني.

وقد نفذت الدولتان اتفاقية التجارة الحرة، التي تركز على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع، في ديسمبر 2015، واتفقتا مؤخرًا على إجراء مفاوضات لرفع مستوى الاتفاقية التجارية.

وخلال المحادثات الأولى، سيبحث الجانبان المبادئ الأساسية وجداول المفاوضات، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل الانتقال إلى حرية الوصول إلى السوق وتدابير حماية المستثمرين في حوار لاحق.



