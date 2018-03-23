صادرات أشباه الموصلات الكورية تسجل رقما قياسيا العام الماضي

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية، بلغ حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية 99 مليارا و710 ملايين دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 60.2% مقارنة بالعام الأسبق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم صادرات كوريا من أشباه الموصلات حاجز الـ90 مليار دولار.

ويرجع السبب في زيادة صادرات أشباه الموصلات الكورية إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة عالية الأداء والسعة، وأشباه الموصلات الأخرى بخلاف رقائق الذاكرة.

ومن بين الدول الرئيسية التي تم تصدير أشباه الموصلات الكورية إليها، الصين وهونغ كونغ وفيتنام والولايات المتحدة وتايوان.

وتوقعت هيئة الجمارك الكورية أن تستمر الزيادة في حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية نتيجة لزيارة الاستثمارات العالمية في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.