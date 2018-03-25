ترامب: اقتربنا من توقيع اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

تفيد تقارير بأنه من الممكن ان يتم توقيع اتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما وذلك بحلول الاسبوع المقبل على أقرب تقدير.



هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض امس الجمعة بعد توقيعه على مشروع قانون تمويل الولايات المتحدة، قال إن واشنطن اقتربت من تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية واصفا ذلك بالاتفاق الرائع مع حليف رائع.

وأضاف ترامب ان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية كانت تسبب في السابق الكثير من المشاكل للولايات المتحدة فيما يتعلق بالعمالة وغيرها من القضايا.



الجدير بالذكر ان وكالة الانباء الفرنسية أوردت نقلا عن عدة مسؤولين امريكيين أن المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية وتقليل الخلافات حول الرسوم الجمركية الامريكية على الفولاذ والالمونيوم سوف يتم اختتامهاواستكمالها قريبا وستكون جاهزة للاعلان الاسبوع المقبل.



هذا وأكد وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" اثناء حديث له إلى جانب ترامب ان الولايات المتحدة قريبة نسبيا من التوصل إلى حل شامل مع كوريا الجنوبية. وأضاف بأن الاتفاق المتوقع سيشمل التعريفات الجمركية وقضايا تجارية اوسع، معبرا عن أمله في اصدار اعلان بهذا الخصوص في وقت ما الاسبوع المقبل.



