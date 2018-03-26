الحكومة توسع استثماراتها لخلق فرص عمل للشباب في العام القادم

وافق مجلس الوزراء الكوري اليوم الاثنين على التوجيهات الخاصة بإعداد الميزانيات العامة لعام 2019.

وبموجب هذه التوجيهات، سيتم تركيز إنفاق ميزانية العام القادم على أربعة مجالات، وهي: خلق فرص عمل جديدة للشباب، ومواجهة انخفاض معدل الولادة وزيادة الشيخوخة، والنمو الابتكاري، بالإضافة إلى سلامة الشعب.

وتخطط الحكومة لتقديم دعم تعليمي وسكني للشباب، إلى جانب تقديم الدعم لإنشاء شركاتهم أو محلاتهم الخاصة، وإيجاد وظائف لهم خارج البلاد.

وتقضي التوجيهات بخلق أسواق ووظائف جديدة، من خلال تقديم الدعم للصناعات الريادية المستقبلية الرئيسية، بما فيها صناعات "الطائرات بدون طيار (الدرون)" و"السيارات ذات القيادة الذاتية".

كما تقضي بزيادة الاستثمارات المالية في تعزيز القيم الاجتماعية، ومنها حماية الضعفاء اجتماعيًّا، وحماية البيئة.

وسيتم إرسال توجيهات ميزانية العام القادم إلى الوزارات والهيئات الحكومية في موعد أقصاه الثلاثين من مارس الجاري، حيث ستقوم بإعداد مشروعاتٍ لميزانياتها للعام القادم، وتقديمها إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم الخامس والعشرين من مايو القادم.

وتخطط وزارة المالية لتقديم مشروع للميزانية الحكومية لعام 2019 إلى البرلمان في موعد أقصاه الثاني من شهر سبتمبر القادم، للمصادقة عليه.