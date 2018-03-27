الديون الوطنية لكوريا الجنوبية تتجاوز 1550 تريليون وون

تجاوزت قيمة الديون الوطنية لكوريا الجنوبية 1550 تريليون وون العام الماضي، بزيادة مقدارها 123 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق.

ويرجع السبب الرئيسي في زيادة حجم الديون الوطنية إلى زيادة الديون المخصصة لتسديد الأموال اللازمة لدفع المعاشات التقاعدية للموظفين الحكوميين والجنود، بقيمة 93 تريليون وون.

وستقوم الحكومة بتقديم تقرير بهذا الشأن، إلى البرلمان، قبل نهاية شهر مايو القادم، ليتم استخدامه كمرجع لإدارة الميزانية العامة لهذا العام.

وأشارت نتائج التسوية للبيانات المالية للعام المالي الماضي، إلى أن حجم الديون الحكومية بلغ 627 تريليون وون، بزيادة مقدارها 35 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق، وهي تمثل ما نسبته 36.6% من إجمالي الناتج المحلي.







