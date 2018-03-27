تم إعفاء منتجات الصلب الكورية من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، على أن يكون حجم صادراتها للولايات المتحدة هذا العام في مستوى 74% من حجمها في العام الماضي.

وأعلن وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" اليوم الاثنين عن نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة وفرض التعريفات الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب الكورية.

وقال إنه اتفق مع الجانب الأمريكي على إعفاء منتجات الصلب الكورية من الرسوم الجمركية، التي قررت الولايات المتحدة فرضها على وارداتها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعطت مهلةً لفرض هذه الرسوم، حتى الأول من شهر مايو القادم، لكنها قررت في المفاوضات الأخيرة مع الجانب الكوري إعفاءها من تلك الرسوم الجمركية.

وبالمقابل، وافق الجانب الكوري على تقليل حجم صادرات منتجات الصلب الكورية إلى الولايات المتحدة من 3 ملايين و830 ألف طن، إلى مليونين و680 ألف طن هذا العام، بانخاض نسبته 30% من متوسط حجم صادراتها خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017، أي بانخفاض قدره 26% مقارنة بالعام الماضي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تستهدف تقليل حجم وارداتها من منتجات الصلب بنسبة 37% من خلال فرض الرسوم الجمركية.

وقال وزير التجارة الكوري "كيم" إنه قد تم القضاء على حالة عدم اليقين، بشأن صادرات منتجات الصلب إلى الولايات المتحدة، من خلال المفاوضات الأخيرة.