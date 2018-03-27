جنرال موتورز كوريا تعلن الإفلاس في حالة عدم تقديم نقابتها لبعض التنازلات

قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، إن فرعها المتعثر في كوريا الجنوبية سوف يعلن الإفلاس، إذا لم تقدم نقابة العمال بعض التنازلات بحلول 20 أبريل.

وقد أدلى "باري إنجل"، رئيس شركة جنرال موتورز إنترناشونال، بهذه التصريحات أمس الاثنين، خلال اجتماع مع نقابة جنرال موتورز الكورية.

وحث المدير التنفيذي للشركة النقابة على إبرام صفقة مؤقتة على الأقل بشأن حزمة الأجور بنهاية هذا الشهر، قائلًا إنه بدون هذا الاتفاق، لن تستطيع الشركة تقديم خطة إنقاذ ذاتي لحكومة سيول، بحلول 20 أبريل.

وقال إن فرع الشركة في كوريا سيحتاج إلى 600 مليار وون، بنهاية الشهر المقبل، لدفع مستحقات التقاعد المبكر، ولكن من غير دعم إضافي من الدولة فلن يمكنها توفير هذه الأموال.

وقال إن الشركة ستفي بوعودها إذا تعهدت حكومة سيول بتقديم الدعم للشركة، لكنها لن تقدم مبلغ الـ600 مليار وون، إلا إذا توصلت النقابة إلى ذلك الاتفاق.