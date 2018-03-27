تراجع ثقة المستهلك للشهر الرابع على التوالي

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية، للشهر الرابع على التوالي في شهر مارس، وسط الضغوط المتزايدة من الإجراءات الحمائية الأمريكية، وإعادة هيكلة شركة جنرال موتورز الكورية.

ووفقًا للاستطلاع الذي كشف عنه بنك كوريا اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك لهذا الشهر 108 نقطة، بانخفاض نقطة واحدة عن الشهر السابق.

وقد استمر المؤشر في التراجع منذ نوفمبر الماضي، عندما سجَّل 112 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 7 سنوات.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات التي يتراجع فيها المؤشر لأربعة أشهر على التوالي.

وتشير القراءة فوق 100 نقطة إلى أنَّ عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.

وعزا البنك المركزي هذا الانخفاض المستمر إلى المخاوف المتزايدة بسبب الانخفاض المحتمل في الصادرات، بسبب الإجراءات الحمائية الأمريكية، وإغلاق مصنع جنرال موتورز في "كونسان"، وعمليات إعادة الهيكلة، في قطاع بناء السفن.