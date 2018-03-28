نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 30 ألف دولار

أكتب :

2018-03-28 11:37:13

تحديث :

2018-03-28 16:48:05

نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 30 ألف دولار

نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأكثر من 3% في العام الماضي، وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي نحو 30 ألف دولار.
ووفقًا للبيانات الأولية التي أعلنها بنك كوري اليوم الأربعاء، فقد نما الاقتصاد بنسبة 3% في العام الماضي، بزيادة قدرها 2.9% عن العام الذي سبقه.
وسجل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 29,745 دولار العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.5% عن العام الذي سبقه. وتعد هذه أعلى زيادة خلال ست سنوات.
ومن المؤكد أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، الذي تجاوز حاجز 20 ألف دولار عام 2006، سيتجاوز حاجز 30 ألف دولار خلال هذا العام، إذا نما الاقتصاد بنسبة تفوق 3%، ولم تحدث تقلبات حادة في سعر صرف الدولار.

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