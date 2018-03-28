اتفاق بين سيول وواشنطن على توسيع شفافية التدخل في صرف العملات الأجنبية

قال مسؤول حكومي أمريكي كبير أمس إنَّ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وافقتا على توسيع شفافية التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية الكورية، في ظل اتفاق الجانبين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وذكر هذا المسؤول في تقرير هاتفي ذلك الاتفاق، مشيرًا إلى أن وزارة المالية الأمريكية ووزارة المالية والاستيراتيجية الكورية أجرتا تفاوضات حول البنود المتعلقة بسعر الصرف. وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف إلى الضغط على انخفاض قيمة العملة الكورية وتوسيع شفافية التدخل الكوري في صرف العملات الأجنبية.

تأتي هذه الخطوة لتخفيف شكوك الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي في إمكانية قيام كوريا بالتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تحدد كوريا كدولة تتلاعب في صرف العملات الأجنبية في تقريرها ذي الصلة الذي أصدرته في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أنها ظلت تمارس ضغوطا على كوريا مؤكدة على ضرورة زيادة شفافية التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية.