بيان مشترك بين سيول وواشنطن حول اتفاقية التجارة الحرة

بعد أن توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما والعفو عن الرسوم الجمركية للصلب، أعلن وزيرا تجارتهما عن بيان مشترك.

اتفق "كيم هيون جونغ " وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري و"روبرت لايت هايزر" الممثل التجاري الأمريكي مبدئيا على تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية وأصدرا بيانا مشتركا خاصا بالعفو الأمريكي عن الرسوم الجمركية الخاصة بالصلب.

وقال الوزيران في البيان إنه يسرهما الإعلان عن توصل البلدين إلى الاتفاق المبدئي على الشروط العامة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما. وصرحا بأن البلدين وافقا على شروط إعفاء كوريا من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية من الصلب حسب المادة 232 من قانون التجارة الموسع لعام 1962 بموجب المرسوم الرئاسي الأمريكي المعدل رقم 9705.

ويتضمن البيان المشترك إلزام البلدين بالانتهاء من الإجراءات المحلية اللازمة قبل دخول البنود ذات الصلة حيز التنفيذ حسب تعليمات وزيري التجارة للبلدين.

وينص البيان أيضا على أن الاتفاق المعدل يتناول مختلف الشؤون المتعلقة بالاستثمار والرسوم الجمركية وتجارة السيارات وإنقاذ التجارة وأنه تم تحقيق تقدم إضافي من أجل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية بسلاسة في مجالات الأدوية الطبية والإجراءات الجمركية والغزل والنسيج.

كما صرحا أن الاتفاق حول منتجات الصلب سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو في عام 2018.

وقد قدر وزيرا البلدين بأن هذا الاتفاق يمثل تقدما مهما في تطوير التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويقوم على أساس علاقات الأمن القوية بينهما.