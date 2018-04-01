اتفاق بين نقابات العمال وإدارة شركة كومهو للإطارات حول صفقة بيع خارجية

يبدو ان شركة كومهو للإطارات في كوريا قد توصلت لحل لتطبيع العلاقة بين نقابات العمال وإدارة الشركة وهو ما يمكن ان يجنب الشركة الحراسة القضائية.

هذا وعقد "لي دونغ غول" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف كوريا للتنمية وهي جهة دائنة للشركة، عقد مؤتمرا صحفيا في مدينة غوانغجو امس الجمعة اعلن فيه ان نقابات العمال وإدارة الشركة توصلوا لاتفاق بينهما.

وقال "لي" إن الجانبين اتفقا على اتخاذ قرار حول القضية مثار الخلاف بينهما من خلال اجراءات نقابة العمال الداخلية وانه سوف يتم ابلاغ الجهات الدائنة بنتيجة ذلك.

هذا ومن المحتمل ان يشير مصطلح "الاجراءات الداخلية" إلى اجراء تصويت مباشر من قبل العمال المنضوين تحت راية نقابة العمال حول تأييدهم او ممانعتهم لصفقة بيع الشركة إلى شركة "غينغداو دوبل ستار" للإطارت الصينية.

يذكر ان نقابة العمال سوف تعقد جلسة احاطة لاعضاءها غدا الاحد ومن ثم سوف تجري التصويت ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى ظهر الأحد.

تجدر الإشارة إلى انه بالنظر إلى المزاج العام السائد في اوساط نقابات العمال والرأي العام المحلي في المدينة التي يوجد بها المصنع، فإنه من المتوقع ان يصوت العمال بنسبة كبيرة لصالح صفقة البيع.

وكان بيان اصدره وزير المالية "كيم دونغ يون" امس الجمعة يؤيد فيه صفقة البيع لشركة خارجية بالإضافة إلى تعليقات من القصر الرئاسي بأنه لن يلجأ للاعتبارات السياسية، يبدو انهما قد اثرا كثيرا في مواقف نقابات العمال.