الصادرات الكورية تشهد زيادة للشهر السابع عشر على التوالي

سجلت الصادرات الكورية زيادة للشهر السابع عشر على التولي.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين إن حجم الصادرات الكورية قد بلغ 51 مليارا و580 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما حجم الواردات في مارس الماضي فقد بلغ 44 مليارا و720 مليون دولار، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبهذا، سجل الميزان التجاري الكوري فائضا بقيمة 6 مليارات و870 مليون دولار في شهر مارس الماضي وللشهر الرابع والسبعين على التوالي.

كما شهد حجم الصادرات الكورية خلال الربع الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة 10.3% ، مسجلا بذلك ارتفاعا للربع السادس على التوالي.

وأرجعت الوزارة السبب في زيادة الصادرات الكورية إلى ارتفاع حجم التجارة الناجم عن انتعاش الصناعات الإنتاجية، والاستمرار في انتعاشة صناعات الاتصالات والمعلومات، وارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات التصديرية الرئيسية، منها أشباه الموصلات ، وأجهزة الكمبيوتر ، والمنتجات النفطية والبتروكيميائية.

وقالت الوزارة إن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية قد تجاوز لأول مرة 10 ملايين دولار.

وسجلت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي واليابان والصين ودول جنوب شرق آسيا زيادة في مارس الماضي ، في الوقت الذي شهدت فيه انخفاضا إلى الولايات المتحدة وفيتنام وأمريكا الوسطى والجنوبية والهند والشرق الأوسط.