قرار نهائي ببيع شركة كومهو الكورية للإطارات لشركة صينية

تم اتخاذ قرار نهائي بشأن بيع شركة "كومهو" الكورية للإطارات لشركة "دوبل ستار" الصينة بعد أن عبر 60.5% من أعضاء نقابة عمال الشركة الكورية عن تأييدهم لصفقة البيع من خلال التصويت الذي جرى أمس الأحد.

وبموجب هذا القرار، سيتم جذب رؤوس أموال الشركة الصينية ، وتجميد أجور العمال في المستوى الحالي حتى نهاية العام القادم ، واسترداد جزء من مكافآتهم السنوية ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المالية للشركة.

وأقيم اليوم الاثنين حفل التوقيع على القرار النهائي بين نقابات العمال وإدارة الشركة حيث سيقوم مصرف كوريا للتنمية -وهي جهة دائنة للشركة- بتقديم دعم مالي للشركة قريبا.