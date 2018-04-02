قرار نهائي ببيع شركة كومهو الكورية للإطارات لشركة صينية

أكتب :

2018-04-02 13:08:03

تحديث :

2018-04-02 13:34:39

قرار نهائي ببيع شركة كومهو الكورية للإطارات لشركة صينية

تم اتخاذ قرار نهائي بشأن بيع شركة "كومهو" الكورية للإطارات لشركة "دوبل ستار" الصينة بعد أن عبر 60.5% من أعضاء نقابة عمال الشركة الكورية عن تأييدهم لصفقة البيع من خلال التصويت الذي جرى أمس الأحد.
وبموجب هذا القرار، سيتم جذب رؤوس أموال الشركة الصينية ، وتجميد أجور العمال في المستوى الحالي حتى نهاية العام القادم ، واسترداد جزء من مكافآتهم السنوية ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المالية للشركة.
وأقيم اليوم الاثنين حفل التوقيع على القرار النهائي بين نقابات العمال وإدارة الشركة حيث سيقوم مصرف كوريا للتنمية -وهي جهة دائنة للشركة- بتقديم دعم مالي للشركة قريبا.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>