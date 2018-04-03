ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في شهر مارس

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي، لتبقى مستقرة في نطاق 1% للشهر السادس على التوالي.

ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، فقد تباطأ نمو أسعار المستهلك في مارس، من النسبة التي سجلها المؤشر في الشهر السابق وهي 1.4%.

كما تراجعت أسعار المستهلك تحت مستوى 2% في أكتوبر، وظلت في نطاق 1% لستة أشهر على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر عام 2016.

كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 4.7% على أساس سنوي في شهر مارس. وانخفضت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 2.9% في الشهر نفسه، مقارنة بالعام السابق.