ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في شهر مارس

أكتب :

2018-04-03 11:43:15

تحديث :

2018-04-03 11:43:15

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في شهر مارس

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي، لتبقى مستقرة في نطاق 1% للشهر السادس على التوالي.
ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، فقد تباطأ نمو أسعار المستهلك في مارس، من النسبة التي سجلها المؤشر في الشهر السابق وهي 1.4%.
كما تراجعت أسعار المستهلك تحت مستوى 2% في أكتوبر، وظلت في نطاق 1% لستة أشهر على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر عام 2016.
كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 4.7% على أساس سنوي في شهر مارس. وانخفضت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 2.9% في الشهر نفسه، مقارنة بالعام السابق.

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