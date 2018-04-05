الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا في مارس

سجل الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي قمة جديدة في الشهر الماضي، على خلفية ضعف الدولار.

وقال بنك كوريا اليوم الأربعاء إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بلغ 396.75 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة 1.95 مليار دولارعن الشهر الذي سبقه.

وقال البنك المركزي إن ضعف الدولار في الآونة الأخيرة زاد من قيمة العملات غير الدولارية، عند تحويلها إلى العملة الخضراء.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع عالميًا من حيث احتياطي النقد الأجنبي ، حيث تصدرت الصين القائمة، تليها اليابان، وسويسرا، والسعودية، وتايوان.

