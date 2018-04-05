مراكز التعاملات مع العملات الرقمية حققت أرباحا هائلة في العام الماضي

تبين أن مراكز التعاملات مع العملات الرقمية حققت أرباحا هائلة من الرسوم في العام الماضي نتيجة لزيادة التعاملات بها زيادة كبيرة.

وحسبما ورد في تقرير الأعمال ل" بيدينت"، بلغت مبيعات شركة "بي سي تي كوريا" التي تدير مركز "بيت سوم" للعملات الرقمية 333 مليارا و400 مليون وون وبلغت أرباحها الصافية 427 مليارا و200 مليون وون في العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مبيعاتها كانت قد بلغت 4 مليارات و300 مليون وون في عام 2016 بينما بلغت أرباحها الصافية مليارين و500 مليون وون في نفس العام مما يشير إلى أن مبيعاتها زادت ب77 ضعفا وزادت أرباحها الصافية بـ171 ضعفا خلال عام واحد.

ويرجع السبب في أن حجم الأرباح الصافية كان أكبر من حجم المبيعات إلى تحقيق الأرباح الناتجة عن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في ظل ارتفاع أسعار العملات الرقمية التي حصلت عليها باعتبارها رسوما.

كما حققت شركة "أوب بيت" التي بدأت أعمالها بصورة متأخرة ارباحا كبيرة بسبب رسوم التعاملات.

وحسبما جاء في تقرير الأعمال لكاكاو، سجلت شركة "دونامو" التي تدير مراكز "أوب بيت" للتعاملات 211 مليارا و400 مليون وون من المبيعات و109 مليارات و300 مليون وون في العام الماضي مما يعني أن شركة أوب بيت التي بدأت أعمالها في شهر أكتوبر من العام الماضي قد اكتسبت أكثر من 100 مليار وون لمدة شهرين فقط.

ولكن من المتوقع أن يشهد هذا العام انخفاضا كبيرا في المبيعات والأرباح الصافية لمراكز التعاملات مع العملات الرقمية. وفي شهر ديسمبر من العام الماضي ارتفعت قيمة التعاملات لـ "اوب بيت" إلى تريليون وون في اليوم الواحد إلا أنها انخفضت مؤخرا إلى 500 مليار وون. يذكر أن رسوم التعاملات تمثل أهم مصادر الأرباح بالنسبة لمراكز التعاملات .



