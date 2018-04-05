الحكومة تعين ٦ مناطق أزمات للتوظيف

تخطط الحكومة أن تعيِّن ست مناطق بوصفها مناطق تعاني من أزمات في التوظيف، بسبب الأوقات الصعبة التي تمر بها بسبب إعادة هيكلة صناعة السفن وصناعة السيارات.

وأعلن وزير المالية "كيم دونغ يون" اليوم الخميس أن الحكومة تعتزم تسمية مدن "كونسان" و"جيوجي" و"تونغ يونغ" وأحياء "كو سيونغ" و"جين هيه" كمناطق تعاني من أزمة في الوظائف.

وأضاف "كيم" أيضًا أن الحكومة ستقدم مساعدات خاصة لمشاريع التوظيف في صناعات بناء السفن.

وبموجب هذا التعيين، ستصبح المناطق الست مؤهلة للاستفادة من تدابير استقرار العمل، من خلال نظام التأمين ضد البطالة الذي ترعاه الدولة، بالإضافة إلى المساعدات الحكومية لمشروعات التوظيف المحلية.

وفي محاولة لتنفيذ هذه الخطط بشكل كبير، قال "كيم" إن الحكومة قررت أن تستجيب للمهام العاجلة في الميزانية التكميلية.

