الصين والولايات المتحدة تقللان من مخاوف اندلاع حرب تجارية

قللت الصين والولايات المتحدة من مخاوف اندلاع حرب تجارية.

وعقد نائب وزير المالية "تشو كوانغ ياو" مؤتمرًا صحفيًّا أمس الأربعاء بشأن قرار الصين فرض رسوم جمركية على ١٠٦ سلعة أمريكية، في خطوة انتقامية ضد قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية بلغت ٢٥٪ على حوالي ١٣٠٠ منتج صيني.

وقال إن الجانبين وضعا ما لديهما على الطاولة، وأنه حان وقت المفاوضات.

وأشار نائب الوزير أنه لن يتم تفعيل الرسوم الامريكية أو الصينية على الفور.

ويبدو أيضًا أن الولايات المتحدة قد تراجعت عن الضغط على الصين.

وقد ذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" امس الأربعاء أن الولايات المتحدة ليست في حرب تجارية مع الصين.

كما صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارة هاكابي ساندرز" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن واشنطن الآن في فترة مراجعة، مضيفة أنه لن يتم سريان مفعول الرسوم الجديدة قبل شهرين.

وقد دافع مدير المجلس الوطني الاقتصادي المعين حديثًا "لاري كودلو" عن قرار ترامب بشأن قرار الرسوم الأمريكية، قائلًا إن مشكلة التجارة هي خطأ الصين وليس خطأ ترامب، ونفى وجود حرب تجارية بين البلدين.

