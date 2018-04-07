الحكومة تستمع إلى المتعهدين من الباطن مع شركة جنرال موتورز

عقدت الحكومة مناقشات مع المتعهدين والمقاولين من الباطن العاملين مع شركة جنرال موتورز، حول الصعوبات التي تواجهها تلك الشركات، في أعقاب قرار شركة صناعة السيارات بتقليص وجودها في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن مسؤولًا رفيع المستوى في الوزارة التقى بممثلي ثمانية شركات تعمل من الباطن مع جنرال موتورز، في سيول اليوم الخميس.

ووفقًا للوزارة، فإن ممثلي الشركات قالوا إنهم يكافحون من أجل البقاء في السوق، واشتكوا من رفض البنوك تقديم قروض جديدة لهم، أو مد أجل القروض القائمة.

وقد أظهر مسح داخلي أجري مؤخرًا على العشرات من الشركات العاملة مع شركة جنرال موتورز أن معدلات التشغيل لمرافقها ومبيعاتها تراجعت بنسبة 10.4% و16% على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لنتائج الاجتماع، تخطط الوزارة مراجعة التدابير الممكنة لمساعدة الشركات، بعد إجراء مناقشات أخرى مع الوزارات ذات الصلة.

