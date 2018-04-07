تعيين ست مناطق في البلاد كمناطق لأزمة التوظيف

أكتب :

2018-04-06 11:35:36

تحديث :

2018-04-06 11:36:35

تعيين ست مناطق في البلاد كمناطق لأزمة التوظيف

قامت الحكومة الكورية بتعيين ست مناطق في البلاد، هي: مدينة كون سان بمقاطعة شمال تشولا، ومدينة كوه جيه، ومدينة تونغ يونغ، وحي جين هيه في مدينة تشانغ وون، والحي الشرقي في مدينة أول سان بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ ، وإقليم كوسونغ في مقاطعة كانغ وون كمناطق تعاني من أزمة التوظيف، نتيجة لإعادة هيكلة الشركات وإغلاق المصانع فيها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بتعيين أكثر من منطقتين في آن واحد كمناطق لأزمة التوظيف.
وبموجب هذا التعيين، ستتمكن الشركات العاملة في هذه المناطق من الحصول على دعم مالي كبير من الحكومة، إذا لم تقم بتخفيض عدد الوظائف أو تقوم بخلق وظائف جديدة.

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