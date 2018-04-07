سامسونغ للإلكترونيات تسجل قمة جديدة لأرباحها التشغيلية

سجلت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات أعلى رقم في أرباحها التشغيلية في الربع الأول من هذا العام.

وأعلنت شركة "سامسونغ" اليوم الجمعة أنها حققت أرباحا تشغيلية التي تصل قيمتها إلى 15.6 تريليون وون خلال الربع الأول من هذا العام ، بزيادة نسبتها 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، و3% عن الربع الأخير من العام الماضي الذي تم فيه تسجيل القمة السابقة.

بهذا، تمكنت "سام سونغ" من تسجيل قمة جديدة للأرباح التشغيلية للربع الرابع على التوالي .

وأوضحت الشركة أن حجم مبيعاتها خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 60 تريليون وون، بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت نسبة الأرباح التشغيلية إلى المبيعات 26%، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن قطاع أشباه الموصلات حقق أرباحا تشغيلية بلغت 11 تريليون وون ، أي أكثر من 70% من إجمالي أرباحها التشغيلية.

كما أرجعت السبب في زيادة الأرباح التشغيلية إلى طرح هواتف "غالاكسي إس 9" في السوق بشكل مبكر.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هناك إمكانية كبيرة لتسجيل "سامسونغ" للإلكترونيات قمة جديدة لأرباحها التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام أيضا.