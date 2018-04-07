كوريا الجنوبية الأولى في العالم من حيث حجم صفقات بناء السفن في الربع الأول

أكتب :

2018-04-06 15:12:14

تحديث :

2018-04-06 15:19:30

كوريا الجنوبية الأولى في العالم من حيث حجم صفقات بناء السفن في الربع الأول

احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم من حيث حجم الصفقات لبناء السفن التي حصلت عليها شركاتها خلال الربع الأول من هذا العام.
وكانت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد الصين خلال السنوات السبع الماضية بشكل متتال منذ عام 2011.
وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في تحليل صناعات بناء السفن والملاحة البحرية اليوم الجمعة، بلغ الحجم التراكمي للصفقات التي حصلت عليها شركات بناء السفن الكورية خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام مليونين و630 ألف طن، أي 52 سفينة ، لتحتل كوريا  بذلك المركز الأول على مستوى العالم.
وتلاها كل من الصين بمليون و960 ألف طن، واليابان 800 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن حجم الطلبات العالمية على بناء السفن خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 6 ملايين و230 ألف طن ، بعد أن كان 3 ملايين و50 ألف طن عام 2016.

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