سام سونغ للأسهم تخطئ في توزيع أرباح مساهميها

عقدت السلطات المالية الكورية اجتماعا طارئا أمس الأحد قرر خلاله المشاركون إجراء فحوصات على نظام الكمبيوتر في شركة "سام سونغ" للأسهم، وتوسيع مثل تلك الفحوصات لتشمل جميع الشركات الكورية للأسهم.

ويجيء هذا الاجتماع بعد أن تعمقت تأثيرات الخطأ الذي ارتكبته شركة "سام سونغ" للأسهم في توزيع أرباح على موظفيها المساهمين، حيث أخطأ أحد موظفي الشركة في إدخال حجم الأرباح الموزعة على موظفيها بـ"1000 سهم" بدلا من "1000 وون" في نظام الكمبيوتر، مما أدى إلى دفع مليارين و810 ملايين سهم لهم بدلا من مليارين و810 ملايين وون.

وقد حدث هذا الخطأ في إدخال حجم الأرباح الموزعة يوم الخميس الماضي ، ولم يتم اكتشافه إلا في اليوم التالي، وهو ما تسبب في إصدار عدد هائل من الأسهم التي لم تكن موجودة في صورة حقيقية وتداولها في السوق.

ومن جانبها، أصدرت شركة "سام سونغ" للأسهم بيانا اعتذرت فيه عن هذا الخطأ وتعهدت بعدم تكراره، مع تقديم تعويضات عن الخسائر المالية للمستثمرين.