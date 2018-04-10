إدراج السيارات صغيرة الحجم ضمن نظام تصنيف السيارات الوطني

أكتب :

2018-04-09 15:29:15

تحديث :

2018-04-09 16:00:35

إدراج السيارات صغيرة الحجم ضمن نظام تصنيف السيارات الوطني

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الاثنين أنها ستصدر إشعارا مقدما لمشروع القانون المعدل لإدارة السياسات، قبل يوم الخامس عشر من شهر مايو القادم.
وقالت الوزارة إنه بموجب هذا القانون المعدل سيتم إدراج السيارات صغيرة الحجم التي تقل سعتها عن 250 سي سي ويصل عرضها إلى 1.5 متر ويقل وزنها عن 600 كيلوغرام، وتقل سرعتها القصوى عن 80 كيلومترا، ضمن نظام تصنيف السيارات الوطني، وهو ما سيمكن شركات إنتاج السيارات من تصنيع سيارات صغيرة الحجم، كما ستتمكن الحكومات الإقليمية من تشجيع استخدام السيارات من خلال تحديد المواقف الخاصة بها، وتقديم مزايا من حيث تأمين السيارات ورسوم مواقف السيارات والرسوم الضريبية.
ومن المتوقع ألا يتم السماح لتلك السيارات الصغيرة بالسيرعلى الطرق السريعة والطرق المخصصة للسيارات.

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