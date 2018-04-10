كوريا الجنوبية ثاني أكبر مستورد للحوم الأبقار الأمريكية

أكتب :

2018-04-09 15:47:00

تحديث :

2018-04-09 16:01:51

كوريا الجنوبية ثاني أكبر مستورد للحوم الأبقار الأمريكية

احتفظت كوريا الجنوبية بموقعها كثاني أكبر مستورد للحوم الأبقار من الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي.
وطبقا للتقرير السنوي الذي يصدره الاتحاد الأمريكي لتصدير اللحوم اليوم الاثنين، استوردت كوريا الجنوبية بما قيمته مليار وو220 مليون دولار من لحوم الأبقار من الولايات المتحدة في العام الماضي، محتلة بذلك المركز الثاني بعد اليابان التي استوردت بمليار و890 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم صادرات لحوم الأبقار الأمريكية تبلغ 17% .
الجدير بالذكر أن حجم واردات كوريا الجنوبية لكل فرد من لحوم الأبقار الأمريكية بلغ 3.5 كيلوغرام في العام الماضي، لتحتل بذلك المركز الأول متغلبة على اليابان والمكسيك.
وقد بدأت كوريا الجنوبية في استيراد لحوم البقر الأمريكية  في عام 2001 ، ثم توققت عن استيرادها في عام 2003 بعد الكشف عن تعرض الأبقار الأمريكية للإصابة بمرض الجنون، ثم أعيد استيرادها منذ أقل من عشر سنوات.

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