البنك المركزي يتوقع عدم توسع النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين

قال البنك المركزي الكوري إنه ليس هناك احتمال كبير بتوسيع النزاعات التجارية الجارية حاليا بين الولايات المتحدة والصين لتكون حربا تجارية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب نيويورك الفرعي للبنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، حيث أضاف أن تأثيرات النزاعات التجارية على الاقتصاد الحقيقي للبلدين ستكون محدودة.

وأشار التقرير إلى أن حكومة "ترامب" تستخدم التهديدات الجمركية كوسيلة لجذب الصين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات التجارية معها، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بتأجيل موعد فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من الصين، أو تخفيض نسبة كبيرة من تلك الرسوم، من خلال المفاوضات بين كبار مسؤولي البلدين.

وقال التقرير أيضا إن توسع النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين قد تتسبب في تخفيض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار في كل منهما، لكن تأثيرات الإجراءات التي كشف عنها البلدان ستكون محدودة.

الجدير بالذكر أن حصة المنتجات المستوردة من الصين والتي ستكون خاضعة لنسبة عالية من الرسوم الجمركية تقل من 3% من إجمالي حجم الواردات الأمريكية.

وتوقع التقرير أن تقوم الشركات الصينية بتخفيض أرباحها التشغيلية من صادراتها للولايات المتحدة إذا قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على مننتجاتها.

كما توقع أن تتسبب النزاعات التجارية بين البلدين في انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.3%، وارتفاع الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.1% على الأكثر في الولايات المتحدة المتحدة.