وضع إس تي إكس أوفشور تحت الحراسة القضائية

أعلن بنك التنمية الكوري أن شركة بناء السفن "إس تي إكس أوفشور"، التي تعاني من مصاعب مالية حاليا، ستقدم طلبًا لوضعها تحت الحراسة القضائية.

وقال بنك التنمية الذي تديره الدولة، وهو الدائن الرئيسي في شركة بناء السفن التي تعاني من تعثر مالي كبير، في بيان أصدره في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن شركة "إس تي إكس أوفشور" ستقدم طلبًا قضائيًا للمحكمة المحلية نظرًا لإخفاق نقابتها في تقديم خطة إنقاذ بحلول الموعد النهائي أمس الاثنين.

وأوضح البنك أن النقابة تعارض خطة إعادة الهيكلة التي قدمتها الشركة، وفشلت في تقديم بدائل فعالة.

وقد حذرت الحكومة وبنك التنمية من أن شركة "إس تي إكس أوفشور" ستوضع تحت حراسة المحكمة إذا لم توافق الشركة ونقابة عمالها على حزمة إجراءات للمساعدة الذاتية الصارمة بحلول الموعد النهائي، والتي تتضمن تخفيض في تكاليف العمالة في الشركة بنسبة 75%.