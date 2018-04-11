ترامب ينتقد مجددا اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا

أكتب :

2018-04-10 11:16:46

تحديث :

2018-04-10 11:16:46

ترامب ينتقد مجددا اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت تقدما هائلا في المحادثات الهادفة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الطريق مازال طويلا في هذا الشأن.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الاثنين في بداية اجتماع مع إدارته في البيت الأبيض، حيث أوضح أن واشنطن تقترب من إتمام صفقة كبرى مع سيول. وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كان من المفترض أن توفر 200 ألف وظيفة للولايات المتحدة، لكنها بدلا من ذلك أعطت الـ200 ألف وظيفة تلك إلى كوريا الجنوبية، ووصف الاتفاقية مجددا بأنها "فظيعة".
ويذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أعلنتا الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما، لكن ترامب ألمح إلى أنه قد يؤجل تنفيذ الاتفاقية التي تم تعديلها، إلى أن تتوصل بلاده إلى اتفاق مع كوريا الشمالية حول الأسلحة النووية.

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