إبرام مذكرة تفاهم بين كوترا وآرامكو

اتفقت المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار "كوترا"، مع شركة النفط الوطنية السعودية "آرامكو" على التعاون من أجل تحقيق "الرؤية 2030" للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وصرحت المؤسسة الكورية اليوم بأنها أبرمت مذكرة تفاهم خاصة لبناء قاعدة تعاون في أعمال الرؤية السعودية مع آرامكو، في مقرها في سيول أمس.

تجدر الإشارة إلى أن الرؤية 2030 عبارة عن خطة سياسات وطنية سعودية تستهدف تقليل الاعماد على النفط من خلال تنويع الصناعات وتنشئة محركات نمو جديدة، وتجذب مشروعاتها مختلفة اهتمامات كبيرة من قبل الشركات الكورية.

واتفقت الشركتان على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التعليمي والتعاون الصناعي وتنظيم المنتديات والندوات العملية وتقاسم المعلومات وغيرها، كما ناقشتا سبل دعم الشركات الكورية التي تستثمر في السعودية وبناء السفن وبناء شبكة الإمدادات عبر البحار.

وفي نفس السياق، ستقيم كوترا اليوم ساحة حول المشاركة الكورية والسعودية بحضور حوالي 150 شركة في مجمع "كويكس" للمعارض في سيول، حيث سيتم تقديم معلومات عن الأعمال الرئيسية في السعودية إلى جانب تنظيم جلسات تشاور حول الأعمال بين المسؤولين السعوديين والشركات الكورية.