قرر البنك الكوري المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة على الودائع في البنوك المحلية عند مستوى 1,5%.

جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والنقدية في البنك المركزي صباح اليوم في مقره في سيول، حيث تقرر الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي، وهي المرة الثالثة التي يجمد فيها البنك المركزي مستوى سعر الفائدة منذ أن قرر رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويرجع السبب في هذا القرار إلى الغموض الكبير الذي يساور الاقتصاد الكوري داخليا وخارجيا، بما في ذلك انخفاض النمو في زيادة أسعار المستهلك، وإمكانية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب عقد مباحثات قمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم هو الأول من نوعه منذ أن تولى محافظ البنك المركزي "لي جو يول" ولايته الثانية، وحدوث انقلاب في سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نتيجة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الشهر الماضي.