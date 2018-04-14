الاقتصاد الكوري يستمر في التمتع بالانتعاش

طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، شهد الاقتصاد الكوري انتعاشا في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة حجم الصادرات وزيادة إنتاج الصناعات المعدنية والاستهلاك المحلي والاستثمارات في المنشآت الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الصناعات المعدنية زاد بنسبة 1.1% في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، بعد أن زاد أيضا حجم إنتاج السيارات وأشباه الموصلات.

وزاد حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية بنسبة 1.3% في شهر فبراير الماضي وللشهر الرابع على التوالي.

وسجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 6.1% في شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وللشهر السابع عشر على التوالي، نتيجة لانتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة حجم صادرات أشباه الموصلات.

وقال التقرير إن عدد السياح الصينيين قد شهد زيادة بنسبة 13.3% في شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد في عدد السياح الصينيين الوافدين إلى كوريا الجنوبية زيادة منذ شهر فبراير من العام الماضي.

أما معدل البطالة بين الشباب فقد بلغ 11.6% في شهر مارس الماضي، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.