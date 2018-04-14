الولايات المتحدة تفرض جمارك بـ75% على بعض منتجات الصلب الكورية

قررت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم جمركية تصل إلى 75% على بعض أنابيب الصلب الكورية الجنوبية.

وأعلنت الوزارة الأمريكية أول من أمس الخميس، عن النتائج النهائية للمراجعة الإدارية لأمر رسوم مكافحة الإغراق على منتجات الصلب الكورية للفترة من 2015 إلى 2016.

ووفقا لتقارير أصدرتها دائرة صناعة الصلب الكورية أمس، تم فرض رسوم مكافحة الإغراق بنسب تتراوح بين 75% و81% على شركة "نيكستيل"، وبنسبة 75% على شركة "سياه ستيل"، وغيرها من شركات إنتاج الصلب الكورية.

وتعد الرسوم التي فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة "نيكستيل" أعلى بنسبة 29,44% من النتائج الأولية.

وبناء على قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على شركة "نيكستيل"، سيتم إلغاء قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي باستبعاد كوريا الجنوبية من التعريفة البالغة 25% على منتجات الصلب مقابل تحديد حصة بها في السوق.





