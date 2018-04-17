الحكومة الكورية تؤكد حفاظها على سيادتها على سعر الصرف

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كيم دونغ يون" إن السيادة على سعر الصرف مازالت لدى كوريا الجنوبية، مؤكدا أن الحكومة سوف تتخذ قرارات بشأن سعر الصرف بناء على مبدأ الحفاظ على سيادتها على سعر الصرف، وبناء على الاحتياجات المحلية، وليس بناء على الطلب الخارجي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الكوري للصحفيين اليوم الاثنين بعد اختتام اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث أضاف أن الحكومة لن تتدخل كثيرا في أسواق العملات، مؤكدا أن كوريا الجنوبية لا تتلاعب بأسعار الصرف.

وفيما يخص الانخفاض الأخير في عدد الوظائف الجديدة، أرجع الوزير السبب في ذلك إلى إعادة هيكلة صناعات بناء السفن والسيارات.

وعبر الوزير "كيم" عن توقعاته بحدوث انخفاض في معدلات البطالة لدى الشباب بنسبة تتراوح بين 1% و2% بعد أن يتم تخصيص ميزانية حكومية تكميلية منقحة.

ودعا كيم في هذا السياق الأحزاب السياسية إلى الموافقة على مشروع الميزانية التكميلية بغض النظر عن االخلافات السياسية القائمة بينها.