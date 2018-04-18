تحقيقات حكومية حول الوظيفة التنفيذية السابقة لابنة رئيس شركة جين إير

أكتب :

2018-04-17 11:02:54

تحديث :

2018-04-17 11:02:54

تحقيقات حكومية حول الوظيفة التنفيذية السابقة لابنة رئيس شركة جين إير

قررت الحكومة الكورية البدء في إجراء تحقيقات حول الاتهامات الموجهة إلى "تشو هيون مين"، ابنة رئيس شركة الخطوط الجوية الوطنية "جين إير"، بأنها قد تولت منصبا بشكل غير قانوني كعضو تنفيذي مسجل في الشركة.
وبموجب قوانين أعمال النقل الجوي وقوانين السلامة الجوية في كوريا الجنوبية، لا يمكن لشخص لا يحمل الجنسية الكورية أن يصبح مسؤولاً تنفيذياً مسجلاً في إحدى شركات الطيران الوطنية.
وقد تبين أن "تشو"، التي تحمل الجنسية الأمريكية، ظلت تعمل كمدير تنفيذي مسجل في شركة "جين إير" لمدة ست سنوات، بدءا من يوم من 26 مارس من عام 2010، تحت اسمها الأمريكي "تشو إميلي لي".
وقال مسؤول في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعتزم تقديم طلب رسمي إلى الخطوط الجوية الكورية وشركة "جين إير" لتوضيح هذه المزاعم.
وكانت "تشو" قد استقالت من ذلك المنصب في عام 2016، وهي تشغل حاليا منصب نائب رئيس شركة "جين إير".

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