صندوق النقد يحافظ على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري عند 3%

قرر صندوق النقد الدولي الإبقاء على توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية عند مستوى 3% لهذا العام، و2,9% للعام القادم.

وأصدر صندوق النقد الدولي هذه التقديرات ضمن تقريره الدوري الذي يتضمن توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي أمس الثلاثاء، وهي نفس التقديرات التي أوردها في تقريره السابق في شهر فبراير الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره السابق أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري ببطء، حتى يصل إلى 2,8% في عام 2020، ثم إلى 2,6% في عام 2022.

كما توقع أن تنكمش إمكانيات النمو في كوريا الجنوبية إلى متوسط سنوي يبلغ 2,2% خلال العقد الثالث من هذا القرن، ثم يهبط إلى مستوى 1% في العقد الرابع بسبب الانخفاض المضطرد في عدد السكان.







