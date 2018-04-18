تجاوز عدد العاطلين عن العمل 150 ألفا في الربع الأول

تبين أن عدد الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد ولم يحصلوا على فرص عمل لمدة أكثر من 6 أشهر قد تجاوز 150 ألف شخص في الربع الأول من هذا العام.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ مليونا و181 ألف شخص شهريا في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس، من بينهم 151 ألفا لم يحصلوا على فرص عمل لمدة أكثر من 6 أشهر، بزيادة قدرها 24 ألفا بالمقارنة مع نفس الربع السنوي من العام الماضي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل الذين لم يحصلوا على فرص عمل لمدة أكثر من عام 19 ألف شخص بزيادة قدرها 6 آلاف شخص بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

كما بلغ عدد الذين توقفوا عن البحث عن فرص عمل أعلى مستوى له، حيث وصل إلى 523 ألفا و400، بزيادة 6 آلاف و800 بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وقال التقرير إن كثرة العاطلين عن العمل لمدة طويلة والذين توقفوا عن البحث عن عمل تشير إلى الوضع الخطير الذي تعاني منه سوق التوظيف في كوريا حاليا، ليس فقط من الناحية الكمية بل وأيضا من الناحية النوعية.

وقال "بين هيون جون" مدير قسم الإحصاءات الخاصة بالعمل في هيئة الإحصاءات الكورية إن هناك الكثير من الناس الذين كانوا يعانون من البطالة نتيجة لإعادة الهيكلة صناعة بناء السفن والركود في الصناعات التحويلية، ثم توقفوا عن البحث عن عمل.

وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي مليونا و257 ألف شخص، وهو أعلى مستوى حسب معيار شهر مارس، منذ عام 1996.

وقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل مستوى المليون للشهر الثالث على التوالي بعد أن بلغ مليونا و20 ألف شخص في شهر يناير الماضي، ثم مليونا و265 ألف شخص في شهر فبراير.